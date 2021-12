Ukraine: France, Etats-Unis et Grande-Bretagne demeurent "vigilants" sur les actions russes

PARIS (Reuters) - Les dirigeants du format "Quint" - Allemagne, Etats-Unis, France, Italie et Grande-Bretagne - demeurent "vigilants" sur de potentielles actions agressives de la Russie contre l'Ukraine et ont réaffirmé leur détermination à garantir la souveraineté, la stabilité et la sécurité de l'Ukraine, a déclaré mardi l'Elysée.

Dans un communiqué, la présidence française a indiqué qu'Emmanuel Macron s'entretiendrait "dans les prochains jours" de la situation en Ukraine avec son homologue ukrainien Volodimir Zelenski et avec son homologue russe Vladimir Poutine.

Au cours de l'entretien avec les chefs d'Etat et de gouvernement du "Quint", le président français a souligné qu'il était "nécessaire de continuer d'explorer les voies et moyens d'assurer une désescalade des tensions" entre la Russie et l'Ukraine, a rapporté l'Elysée.

Ce nouvel entretien entre les cinq dirigeants s'est tenu dans la foulée de la visioconférence entre Joe Biden et Vladimir Poutine, lors duquel le président américain a prévenu son homologue russe que des sanctions frapperaient la Russie si celle-ci venait à lancer une offensive.

Par ailleurs, a fait savoir l'Elysée, Emmanuel Macron recevra vendredi le nouveau chancelier allemand, Olaf Scholz, avec lequel il examinera "les moyens de réengager la Russie dans le cadre du format Normandie" auquel Joe Biden a "apporté son plein soutien".

(Rédigé par Jean Terzian)