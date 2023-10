Ukraine: Forte baisse du coût du fret avec le corridor maritime céréalier

KYIV (Reuters) - Le nouveau corridor maritime permettant aux cargos de transporter céréales et minerai de fer ukrainiens à partir des ports de la mer Noire a considérablement réduit les coûts du fret, et il est probable qu'ils baisseront encore, a déclaré lundi le ministre ukrainien de l'Agriculture. Kyiv a mis en place un "corridor humanitaire" temporaire en août afin de permettre les exportations agricoles en mer Noire. En effet, la Russie a menacé de traiter tous les navires comme des cibles militaires potentielles depuis qu'elle s'est retirée le mois dernier de l'accord céréalier soutenu par les Nations unies (Onu). "De nouveaux navires arrivent. Dans un avenir proche, chaque agriculteur pourra sentir que la logistique liée à cette route devrait devenir moins chère et que, par conséquent, la marge bénéficiaire des céréales augmentera", a assuré le ministre de l'Agriculture Mykola Solsky à la télévision nationale. Plusieurs cargos ont emprunté la nouvelle route en septembre, livrant des céréales et du minerai de fer sur le marché mondial. Trois cargos supplémentaires ont quitté les ports maritimes ukrainiens dimanche, tandis que cinq nouveaux navires sont arrivés pour le chargement. "Les premiers (navires) sont partis. C'était cher. Les suivants sont moins chers. Je pense que le fret est devenu 30 à 40% moins cher au cours des deux ou trois dernières semaines. C'est encore cher, mais c'est beaucoup moins cher qu'avant", a déclaré Mykola Solsky. Il n'a pas donné de chiffres exacts. L'Ukraine devrait récolter 79 millions de tonnes de céréales et d'oléagineux en 2023, avec un excédent exportable d'environ 50 millions de tonnes en 2023/24. Le courtier en assurance Miller a déclaré le mois dernier qu'un nouveau mécanisme d'assurance maritime pour les exportations de céréales ukrainiennes utilisant le nouveau corridor maritime du pays avait été mis en place. (Reportage Pavel Polityuk ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)