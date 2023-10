Ukraine : Exportations de céréales en baisse de moitié sur un an en octobre

KIYV, 30 octobre (Reuters) - Les exportations ukrainiennes de céréales au mois d'octobre ont diminué de près de moitié par rapport à octobre 2022, passant de 4,22 millions de tonnes à 2,15 millions de tonnes, selon les données publiées lundi par le ministère de l'Agriculture. Cette baisse fait suite au refus de la Russie de renouveler l'accord d'exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire et à la multiplication des bombardements visant les terminaux d'exportation sur le Danube. (Rédigé par Pavel Polityuk, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)