Ukraine : Explosion signalée dans un tribunal à Kyiv

KYIV, 5 juillet (Reuters) - La police ukrainienne a déclaré mercredi enquêter sur une explosion signalée dans un tribunal de district de la capitale Kyiv. Selon les premières informations à sa disposition, un engin explosif a été mis à feu par un homme amené au tribunal pour une audience, a ajouté la police sur la messagerie Telegram. Des enquêteurs sont sur place. "Les détails sont en cours de clarification", a indiqué le ministre de l'Intérieur, Ihor Klymenko, sans faire mention d'un quelconque lien potentiel avec l'offensive de la Russie dans le pays. (Rédigé par Olena Harmash, version française Bertrand Boucey, édité par Jean Terzian)