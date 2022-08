Ukraine: Explosion dans un dépôt de munitions dans le nord de la Crimée

MOSCOU (Reuters) - Un dépôt de munitions a explosé dans le nord de la Crimée en Ukraine, rapporte mardi l'agence de presse russe Tass en citant les autorités du village de Mayskoye.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que l'explosion n'avait pas fait de victimes "sérieuses", selon RIA, autre agence russe.

Plus tôt dans la journée, RIA a rapporté qu'un poste de transformation a pris feu après une explosion dans la ville de Dzhankoi, toujours en Crimée.

"Un rappel: la Crimée dans un pays normal, c'est la mer Noire, les montagnes, les loisirs et le tourisme mais la Crimée occupée par les Russes, ce sont les explosions d'entrepôts et le risque élevé de mort pour les occupants et les voleurs", a écrit sur Twitter Mykhaïlo Podolyak, conseiller du président ukrainien, après les explosions.

L'Ukraine n'a pas officiellement confirmé ou rejeté la responsabilité des explosions signalées ces derniers jours dans le péninsule annexée par la Russie en 2014.

