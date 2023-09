Ukraine : Explosion au siège de l'exécutif prorusse à Donetsk

Ukraine : Explosion au siège de l'exécutif prorusse à Donetsk













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Une explosion s'est produite lundi, sans faire de victime, au siège de l'exécutif installé par la Russie à Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, a déclaré Denis Pouchiline, le gouverneur prorusse de la région. L'agence de presse russe RIA avait auparavant fait état d'une série d'explosions au siège des autorités prorusses de Donetsk. Le maire de la ville, également installé par Moscou, a rapporté sur la messagerie Telegram que le centre de Donetsk avait été la cible de tirs. (Rédigé par Felix Light, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)