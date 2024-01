Ukraine et Russie annoncent un échange de prisonniers de guerre

KYIV (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré mercredi que plus de 200 prisonniers de guerre ukrainiens avaient été relâchés par la Russie, tandis que Moscou a annoncé le retour au pays de 248 prisonniers de guerre russes. "Ils sont rentrés", a écrit Volodimir Zelensky sur l'application de messagerie Telegram, publiant aussi une courte vidéo de certains prisonniers de guerre ukrainiens relâchés par la Russie. De son côté, le ministère russe de la Défense a fait savoir que cet échange de prisonniers avait été rendu possible par une médiation des Emirats arabes unis au terme de négociations "complexes". Kyiv et Moscou ont déjà procédé à plusieurs échanges de prisonniers depuis le début de l'invasion russe en février 2022. (Rédigé par Dan Peleschuk et Mark Trevelyan; version française Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)