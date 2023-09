Ukraine et Pologne conviennent d'oeuvrer à la résolution de leur différend sur les céréales

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Les ministres ukrainiens et polonais de l'Agriculture sont convenus lors d'un entretien téléphonique d'oeuvrer à une solution au différend commercial sur les céréales entre leurs deux pays, a déclaré jeudi le ministère ukrainien de l'Agriculture. Les deux parties ont confirmé leur "liens étroits et constructifs et sont convenus de définir une option permettant de coopérer sur les questions relatives aux exportations dans un avenir proche", a déclaré le ministère ukrainien dans un communiqué. La Pologne a annoncé vendredi le maintien de son interdiction des importations de céréales ukrainiennes sur son territoire afin de préserver ses agriculteurs, malgré la décision de la Commission européenne de ne pas prolonger cette interdiction accordée à cinq pays de l'UE voisins de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodimir Zelensky a critiqué cette décision polonaise, jugeant qu'elle ne faisait que servir les intérêts de la Russie, qui a envahi son pays en février 2022. Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a annoncé mercredi soir que la Pologne, pourtant l'un des plus fervents soutiens de l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, ne livrait plus d'armes à Kyiv. (Reportage Anna Pruchnicka, rédigé par Olena Harmash, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)