Ukraine : Envoyer des avions, "pas la bonne approche pour l'heure", dit Londres

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne n'a pas pris de décision "solide" sur l'envoi ou non d'avions de chasse à l'Ukraine mais elle ne pense pas qu'il s'agisse de la bonne approche à l'heure actuelle, a déclaré mercredi le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace. Ce commentaire intervient alors que la question de la livraison de chasseurs modernes à l'Ukraine anime les discussions et divise parmi les alliés occidentaux. Depuis que les Etats-Unis et l'Allemagne ont annoncé la semaine dernière qu'ils fourniraient à l'Ukraine des chars lourds de combat, Kyiv presse pour recevoir des avions de chasse de quatrième génération, comme le F-16 américain - une hypothèse rejetée lundi par le président américain Joe Biden. Un porte-parole du Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré plus tôt cette semaine qu'envoyer des avions à l'Ukraine n'était pas une solution "pratique", du fait du temps nécessaire pour apprendre à maîtriser les appareils. Reprenant cet argument, Ben Wallace a dit par ailleurs que ce dont l'Ukraine avait besoin pour le moment était des "blindés et des chars d'assaut". "Il faudrait que nous soyons vraiment sûrs que (les avions) sont une nécessité pour remporter la bataille. Mais pour l'heure, nous nous focalisons sur les chars, les affrontements au sol", a-t-il ajouté devant des journalistes. Le ministre britannique de la Défense a déclaré avoir suffisamment d'expérience pour savoir qu'il ne fallait "jamais rien exclure" définitivement. "Pour l'heure, je ne pense pas que ce soit la bonne approche", a-t-il dit à propos d'une livraison d'avions de chasse. (Reportage Kylie MacLellan; version française Jean Terzian)