Ukraine : Enquête russe sur une "provocation" ukrainienne à Boutcha

(Reuters) - Le chef de la Commission d'enquête de Russie, Alexandre Bastrykine, a ordonné l'ouverture d'une enquête officielle sur ce que les autorités russes qualifient de "provocation" ukrainienne, après que les autorités de Kyiv ont accusé l'armée russe d'avoir commis un "massacre" dans la ville de Boutcha.

Alexandre Bastrykine - chef de cette commission d'enquête qui rend compte directement au président russe Vladimir Poutine - a ordonné l'ouverture d'une enquête pour "diffusion délibérée par l'Ukraine de fausses informations" au sujet des troupes russes à Boutcha, annonce la Commission lundi dans un communiqué.

Les autorités ukrainiennes ont déclaré dimanche qu'elles enquêtaient sur de possibles crimes de guerre commis par l'armée russe après la découverte, dans les villes de la banlieue de Kyiv tout juste reprise par l'armée ukrainienne, de corps de civils jonchant les rues, dont certains, ligotés, avaient été tués à bout portant, notamment à Boutcha, à une quarantaine de kilomètres au nord de la capitale ukrainienne.

La Russie nie ces accusations et déclare que les multiples photographies et vidéos de Boutcha ne sont qu'une "provocation" et une "mise en scène" ukrainienne, orchestrée par les Etats-Unis.

Dans le sillage de la révélation de ces images, de nombreux pays occidentaux ont appelé à enquêter sur de possibles crimes de guerre en Ukraine et à préparer de nouvelles sanctions contre la Russie.

"Ceux qui ont été à l'origine de ces crimes devront en répondre", a souligné lundi Emmanuel Macron sur France Inter, en jugeant que "ce qui vient de se passer à Boutcha impose un nouveau train de sanctions et des mesures très claires".

La Russie a de son côté demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu dès ce lundi pour débattre de la "provocation de radicaux ukrainiens".

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février dernier - que les autorités russes décrivent comme une "opération militaire spéciale" destinée à démilitariser et à "dénazifier" l'Ukraine - la Russie dément régulièrement prendre des civils pour cible.

