Ukraine : Discussion "importante" entre Blinken et Kouleba avant le sommet de l'Otan













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba ont fait savoir dimanche soir qu'ils s'étaient entretenus par téléphone pour discuter du sommet de l'Otan prévu cette semaine et de la contre-offensive de l'Ukraine face à la Russie. Via Twitter, Antony Blinken a dit avoir eu une "discussion importante" avec son homologue ukrainien "en amont du sommet de l'Otan". Le porte-parole du département d'Etat américain, Matt Miller, a déclaré dans un communiqué que les deux diplomates de haut rang ont évoqué aussi "les avancées de la contre-offensive de l'Ukraine", laquelle a pour objectif de reprendre le contrôle de territoires occupés par les troupes russes. Dmytro Kouleba a déclaré pour sa part sur Twitter que cet entretien, décrit comme "productif", avait servi à travailler sur des détails avant le sommet de l'Otan, mardi et mercredi à Vilnius en Lituanie. "Nous travaillons pour faire des décisions finales (du sommet) une victoire pour tous: l'Ukraine, l'Otan et la sécurité mondiale", a écrit le chef de la diplomatie ukrainienne. Kyiv espère que l'Alliance transatlantique va profiter de ce sommet pour lui envoyer un "signal clair" en vue de son adhésion. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne et Urvi Dugar à Bangalore; version française Jean Terzian)