Ukraine: Deux navires en mer Noire pour charger des céréales

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Deux cargos faisaient route vers les ports ukrainiens samedi, les premiers à utiliser un corridor temporaire pour naviguer vers les ports de la mer Noire et charger des céréales pour les marchés africains et asiatiques, a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement ukrainien à Reuters. Le mois dernier, l'Ukraine a annoncé la mise en place d'un "corridor humanitaire" en mer Noire afin de libérer les navires bloqués dans ses ports depuis le début de la guerre, en février 2022, et de contourner un blocus de facto après que la Russie a abandonné un accord permettant à Kyiv d'exporter des céréales. Cinq navires ont jusqu'à présent quitté le port d'Odessa en empruntant le corridor, qui longe la côte occidentale de la mer Noire près de la Roumanie et de la Bulgarie. L'Ukraine souhaite également utiliser ce corridor pour ses exportations de denrées alimentaires, dont le pays est l'un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux. Le vice-premier ministre Oleksandr Kubrakov a déclaré que deux vraquiers, "Resilient Africa" et "Aroyat", étaient déjà en route dans la mer Noire vers les ports ukrainiens pour charger près de 20.000 tonnes de blé à destination de l'Afrique et de l'Asie. Les données relatives au transport maritime montrent que les deux navires suivent des itinéraires dans le nord de la mer Noire. Ces chargements constituent un test de la capacité de l'Ukraine à rouvrir les voies maritimes au moment où la Russie tente de réimposer son blocus de facto, après avoir abandonné l'accord sur les céréales en juillet. Moscou a lancé de fréquentes attaques de drones et de missiles contre les infrastructures ukrainiennes d'exportation de céréales. Cette semaine, l'Ukraine a lancé plusieurs attaques à l'aide de drones et de missiles contre la flotte russe de la mer Noire dans et autour de la péninsule de Crimée, annexée à l'Ukraine par la Russie en 2014. (Reportage de Pavel Polityuk et Olena Harmash, version française Benjamin Mallet)