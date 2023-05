Ukraine : Deux morts et 30 blessés après une frappe russe contre une clinique, selon Kyiv

Ukraine : Deux morts et 30 blessés après une frappe russe contre une clinique, selon Kyiv













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Un missile russe a frappé vendredi une clinique d'aide psychologique dans la ville de Dnipro, située dans l'Est de l'Ukraine, faisant au moins deux morts et 30 blessés, ont annoncé les autorités ukrainiennes. Des images vidéo montrent un bâtiment dévasté d'où s'échappe de la fumée et où s'affairent les secouristes. Une grande partie de l'étage supérieur, de ce qui semblait être un bâtiment de trois étages, a été gravement endommagée, tout comme les voitures garées à proximité. Un cadavre couvert gisait sur la route à proximité. Le président ukrainien Volodimir Zelensky a qualifié l'attaque de crime contre l'humanité. Le ministère ukrainien de la Défense a quant à lui dénoncé un crime de guerre grave en vertu des Conventions de Genève sur le droit international humanitaire. "Une autre attaque de missile (russe), un autre crime contre l'humanité", a écrit Volodimir Zelensky sur Twitter. "Seul un État diabolique peut cibler des cliniques. Il ne peut y avoir aucun objectif militaire à cela. C'est de la pure terreur russe", a-t-il ajouté. Le gouverneur de la région, Serhiy Lysak, a déclaré qu'un homme de 69 ans avait été tué alors qu'il "passait par là" et que le corps d'un autre homme avait été retiré des décombres. Trente personnes ont été blessées, dont deux enfants, a-t-il poursuivi. Il a ajouté être sans nouvelles de trois individus présents dans le bâtiment lors de la frappe. La Russie n'a pas immédiatement commenté les événements survenus à Dnipro, une grande ville qui a souvent été la cible de tirs depuis que Moscou a commencé son invasion à grande échelle de l'Ukraine il y a 15 mois. Moscou dément systématiquement les accusations selon lesquelles ses soldats commettent des crimes de guerre en Ukraine et nie cibler délibérément des civils, bien que ses frappes aériennes touchent régulièrement des infrastructures non militaires. Plus tôt dans la journée, les autorités ukrainiennes ont déclaré avoir abattu 10 missiles et plus de 20 drones lancés par la Russie lors d'attaques nocturnes sur la capitale Kyiv, la ville de Dnipro et les régions à l'Est du pays. Le bureau du président Volodimir Zelensky a déclaré dans un communiqué qu'un incendie s'était déclaré à la périphérie de la ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays, après qu'un dépôt pétrolier a été attaqué à deux reprises. Des équipements de pompage de produits pétroliers ont aussi été endommagés. Après des mois d'attaques sur les infrastructures énergétiques, la Russie a réorienté ses frappes de missiles pour tenter de perturber les préparatifs d'une contre-attaque ukrainienne, a déclaré la semaine dernière un haut responsable du renseignement militaire ukrainien. Les attaques visent de plus en plus les installations et le matériel militaires, a-t-il ajouté. La Russie a affirmé pour sa part vendredi que l'Ukraine avait frappé deux régions du sud de la Russie avec une roquette et un drone. (Reportage Olena Harmash et Max Hunder ; version française Lina Golovnya, Gaëlle Sheehan et Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault et Tangi Salaün)