Ukraine: Deux morts dans une frappe russe à Zaporijjia

Ukraine: Deux morts dans une frappe russe à Zaporijjia













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Un homme de 50 ans et sa fille de 11 ans ont été tués dimanche après une frappe meurtrière sur un immeuble d'habitation dans la ville de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités. Les services d'urgence ont également indiqué qu'une femme de 46 ans, présentée comme l'épouse et la mère des victimes, avait été sortie des décombres. Le secrétaire municipal de la ville, Anatoli Kurtev, a déclaré que deux missiles avaient détruit un bâtiment et endommagé des dizaines d'autres dans la nuit de samedi à dimanche. "Les maudits terroristes russes ont de nouveau attaqué Zaporijjia et détruit des vies humaines", a-t-il écrit sur Telegram. (Dan Peleschuk, version française Laetitia Volga)