Ukraine : Deux morts dans une attaque russe à Zaporijjia, dit Kyiv

9 août (Reuters) - Deux personnes ont été tuées et sept autres blessées mercredi dans la ville ukrainienne de Zaporijjia dans ce qui semble être une attaque de missile menée par la Russie, ont déclaré des représentants ukrainiens, alors que des informations préalables avaient fait état de trois morts. Le secrétaire de la municipalité, Anatoly Kourtev, a déclaré que l'armée russe a frappé une zone résidentielle de la ville, qui abrite par ailleurs la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Une vidéo publiée par le président ukrainien Volodimir Zelensky montre de la fumée s'échapper de bâtiments en feu et grandement endommagés, près d'une église. Kyiv et Moscou s'accusent régulièrement de mener des attaques à Zaporijjia. Les troupes russes ont pris le contrôle de la centrale nucléaire l'an dernier dans le cadre de leur offensive. (Rédaction de Reuters; version française Jean Terzian)