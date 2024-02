Ukraine: Deux morts dans un bombardement russe dans la région de Kharkiv

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Un tir de missile russe contre un immeuble résidentiel dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, a fait mercredi deux morts et quatre blessés, tandis que quatre autres personnes sont probablement ensevelies sous les décombres du bâtiment, a dit la police locale. La Russie semble avoir utilisé le système de missiles S-300 pour frapper le village de Velykyi Burluk, où huit des 16 appartements de l'immeuble touché ont été détruits, a dit la police. "D'après les premiers éléments, deux personnes ont été tuées (...) Parmi les victimes (blessées), il y a trois hommes et une femme", a déclaré la police. Frontalière de la Russie, la région de Kharkiv, y compris sa capitale, est la cible fréquente d'attaques russes. (Rédigé par Yuliia Dysa, version française Bertrand Boucey, édité par Tangi Salaün)