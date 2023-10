Ukraine : Deux civils tués par des tirs russes dans la région de Kherson

KYIV (Reuters) - Des tirs d'obus russes ont frappé lundi la région de Kherson dans le sud de l'Ukraine, tuant deux civils et blessant au moins huit autres personnes, ont déclaré les autorités locales. "À l'heure actuelle, nous avons connaissance de sept victimes suite au bombardement d'un (bus) à Kherson. Deux hommes et cinq femmes", a déclaré le gouverneur de la région, Oleksandr Prokoudine, sur l'application de messagerie Telegram, ajoutant que certaines d'entre elles avaient été grièvement blessées. Le bus se trouvait à un carrefour lorsqu'un obus a explosé à proximité, ont dit les procureurs locaux. "Des bâtiments résidentiels, des lignes électriques et des véhicules ont également été endommagés", ont ajouté les procureurs sur Telegram. Selon Oleksandr Prokoudine, la Russie a également attaqué une infrastructure critique non spécifiée dans la région, privant d'électricité les habitants de quatre petites localités. La région de Kherson est traversée par le fleuve Dniepr et les troupes russes contrôlent le territoire situé sur sa rive orientale. La ville de Kherson et les zones tenues par les Ukrainiens sur la rive occidentale sont régulièrement bombardées par les Russes. Un cimetière du village de Kindiyka, dans la région, a également été la cible de tirs, qui ont tué une personne et blessé un homme de 62 ans, selon Oleksandr Prokoudine. La ville de Kherson a été visée par un bombardement intensif pendant la nuit, qui a tué une femme de 85 ans, a déclaré Roman Mrotchko, chef de l'administration militaire de la ville, sur Telegram. Un autre tir de missile dans la matinée a touché un bâtiment administratif et des équipements d'un chantier naval dans la région d'Odessa, sur la mer Noire, ont déclaré les procureurs locaux, ajoutant que quatre travailleurs avaient été blessés. Ces attaques font suite à des tentatives de frappes de drones russes dans le sud, le centre et le nord de l'Ukraine. L'armée ukrainienne a dit avoir détruit les 12 drones et les deux missiles tirés contre les régions de Mykolaïv, Kherson, Kirovohrad, Tcherkassy, Jytomyr, Khmelnytskyi et Dnipro. La Russie ne s'est pas exprimée sur ces bombardements. (Reportage Pavel Polityuk et Yuliia Dysa, version française Stéphanie Hamel)