Ukraine : Deux Britanniques et un Marocain condamnés à mort à Donetsk

(Reuters) - Deux Britanniques et un Marocain capturés alors qu'ils combattaient aux côtés des forces ukrainiennes ont été condamnés à mort jeudi par un tribunal de la république séparatiste autoproclamée de Donetsk (RPD), reconnue par la Russie, dans l'est de l'Ukraine, rapportent les agences de presse russes.

Les Britanniques Aiden Aslin et Shaun Pinner et le Marocain Brahim Saadoun ont été reconnus coupables d'"activités mercenaires et actions destinées à prendre le pouvoir et à renverser l'ordre constitutionnel de la RPD", a dit un représentant du tribunal cité par Interfax.

Leur avocat a annoncé qu'ils feraient appel.

La Grande-Bretagne est profondément inquiète à la suite de ces condamnations et va oeuvrer avec les autorités ukrainiennes pour tenter d'obtenir la libération des personnes combattant aux côtés des forces ukrainiennes, a dit le porte-parole du Premier ministre britannique Boris Johnson. Londres s'oppose à l'exploitation de prisonniers de guerre à des fins politiques, a-t-il ajouté.

Aiden Aslin et Shaun Pinner ont été capturés par des forces pro-russes en avril lors de la bataille de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine.

Brahim Saadoun s'est pour sa part rendu en mars lors de combats dans une petite ville située entre Marioupol et Donetsk.

