Ukraine: Des tirs d'artillerie russes tuent 8 civils à Lyman, selon l'armée

Ukraine: Des tirs d'artillerie russes tuent 8 civils à Lyman, selon l'armée













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - La France a condamné samedi une frappe de missiles russes qui a visé la ville de Lyman dans la région ukrainienne de Donetsk et fait, selon l'armée d'Ukraine, au moins huit morts civils et 13 blessés. Pavlo Kyrylenko, le gouverneur de la région, a précisé que le bombardement a eu lieu vers 10 heures et qu'une zone résidentielle de la ville a été touchée. "Une maison et un magasin ont été endommagés. La police travaille sur le site", a-t-il déclaré sur l'application de messagerie Telegram. "Cette frappe russe a délibérément ciblé la population civile, ce qui constitue une nouvelle violation flagrante du droit international humanitaire", a ajouté le ministère français des Affaires étrangères dans son communiqué. "Ce 500e jour de guerre doit amener la Russie à réaliser qu'elle est dans une impasse et qu'elle doit immédiatement cesser sa guerre d'agression illégale." La ville de Lyman est un nœud ferroviaire important dans l'est de la région de Donetsk. L'armée ukrainienne a déclaré dans son point quotidien qu'elle avait repoussé les tentatives d'assaut des troupes russes près de Lyman. (Reportage d'Olena Harmash, version française Benjamin Mallet et Gilles Guillaume)