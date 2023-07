Ukraine: Des tirs d'artillerie russes tuent 6 civils à Lyman, déclare gouverneur

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Des tirs d'artillerie russes ont tué samedi au moins six civils et en ont blessé cinq autres à Lyman, dans la région ukrainienne de Donetsk, a déclaré Pavlo Kyrylenko, le gouverneur de la région. Pavlo Kyrylenko a indiqué que le bombardement avait eu lieu vers 10 heures et qu'une zone résidentielle de la ville avait été touchée. "Une maison et un magasin ont été endommagés. La police travaille sur le site", a-t-il déclaré sur l'application de messagerie Telegram. La ville de Lyman est un nœud ferroviaire important dans l'est de la région de Donetsk. L'armée ukrainienne a déclaré dans son point quotidien qu'elle avait repoussé les tentatives d'assaut des troupes russes près de Lyman. (Reportage d'Olena Harmash, version française Benjamin Mallet)