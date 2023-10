Ukraine : Des morts dans une frappe russe contre Zaporijjia, dit Kyiv

18 octobre (Reuters) - Deux personnes ont été tuées et au moins quatre autres blessées dans la destruction d'un immeuble résidentiel de la ville de Zaporijjia par une frappe aérienne russe, ont déclaré mercredi des représentants ukrainiens régionaux. "Des opérations de recherche et de secours ont lieu sur le site", a déclaré le secrétaire de la mairie de Zaporijjia, Anatoly Kourtiev, via la messagerie Telegram. Plus tôt, un représentant installé par Moscou dans une zone de Zaporijjia contrôlée par la Russie a déclaré que l'armée ukrainienne était à l'origine de frappes contre la ville. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne; version française Jean Terzian)