Ukraine : des morts dans de nouvelles attaques de drones russes

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Quatre personnes ont été tuées et neuf autres blessées dans la nuit de jeudi à vendredi en Ukraine par des frappes de drones russes, dont trois dans le port méridional d'Odessa, ont déclaré l'armée ukrainienne et le gouverneur de la région. Dans un message publié sur Telegram, l'armée a indiqué que neuf drones avaient été interceptés mais qu'un drone avait frappé une zone commerciale dans le port de la mer Noire, provoquant un incendie. "Au total, trois personnes sont mortes dans l'attaque ennemie", a déclaré le gouverneur Oleh Kiper. L'armée a déclaré que des missiles avaient également été utilisés lors de l'attaque mais qu'ils n'avaient atteint aucune cible. Des photos publiées par l'armée montrent des bâtiments très endommagés et des équipes de secours se frayant un chemin parmi les débris. A lire aussi... Dans l'Est, dans la région de Donetsk, un civil a été tué dans une attaque russe sur Myrnohrad, a rapporté Oleksiy Kouleba, chef adjoint de l'administration présidentielle ukrainienne. Au total, 21 maisons, une école et un immeuble d'habitation ont été endommagés, a-t-il précisé. La ville de Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, a aussi été la cible de frappes aériennes. Un tir de drone contre un immeuble y a fait huit blessés, a déclaré le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, sur Telegram. L'état-major ukrainien a déclaré que la défense anti-aérienne avait abattu 23 drones russes sur les 31 lancés dans cinq régions du pays. (Rédigé par Ron Popeski, Oleksandr Kozhukhar et Pavel Polityuk; version française Camille Raynaud, Jean-Stéphane Brosse, Sophie Louet)