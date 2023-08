Ukraine: Des infrastructures céréalières attaquées par la Russie dans un port du Danube

par Pavel Polityuk KYIV (Reuters) - Des attaques aériennes russes ont causé des dommages sur des silos et entrepôts céréaliers d'un port ukrainien du Danube, crucial pour les exportations de céréales, a affirmé mercredi le gouverneur de la région d'Odessa. "Les terroristes russes ont attaqué la région d'Odessa par deux fois la nuit dernières avec des drones", a déclaré Oleh Kiper sur Telegram. "Les principales cibles sont les infrastructures céréalières et le port dans le sud de la région", a-t-il ajouté. La présidence ukrainienne a ajouté qu'il n'y avait pas de blessés recensés. Reuters n'était pas en mesure de vérifier ces informations. La Russie n'a pas commenté dans l'immédiat. Les forces aériennes ukrainiennes ont affirmé avoir détruit 13 drones lancés par la Russie au-dessus des régions d'Odessa et de Mykolaïv dans le sud du pays. Le nombre de drones lancés par la Russie n'était pas clair dans l'immédiat. Les ports du Danube représentaient près d'un quart des exportations céréalières ukrainiennes avant que la Russie ne suspende l'accord en mer Noire qui permettait l'exportation des produits agricoles ukrainiens. Depuis, les ports du Danube sont devenus un passage obligé avant que les exportations ne se dirigent vers le port roumain de Constanta sur la mer Noire. Plus tôt dans le mois, la Russie a attaqué Izmaïl, principal port ukrainien sur le Danube à la frontière avec la Roumanie, faisant grimper un peu plus les prix des denrées alimentaires. Par ailleurs, l'Ukraine a déclaré qu'un porte-conteneur a quitté mercredi matin le port d'Odessa, en mer Noire. Kyiv a annoncé la semaine dernière la mise en place d'un "couloir humanitaire" pour permettre à des dizaines de cargos bloqués dans ses ports de naviguer jusqu’à la mer Noire, où les routes maritimes font l’objet d’un contrôle étroit depuis que la Russie a renoncé à un accord autorisant les exportations de céréales. (Version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)