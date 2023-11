Ukraine : Des frappes russes font trois morts et huit blessés dans l'Est du pays

KYIV (Reuters) - Trois personnes ont été tuées et huit autres blessées par des tirs de missiles et d'obus russes dans les régions de Donetsk et de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, ont déclaré des responsables ukrainiens mardi. Des missiles ont touché un hôpital dans la ville de Selydové à Donetsk et une mine de charbon, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Ihor Klymenko, sur la messagerie Telegram. "Deux bâtiments de l'hôpital ont été endommagés, six civils ont été blessés. Il est possible qu'il y ait des victimes sous les décombres, les opérations de recherche se poursuivent", a déclaré Ihor Klymenko. Le ministère public ukrainien a par la suite précisé qu'une personne avait été tuée dans l'attaque. "Les forces d'occupation ont pris pour cible l'hôpital de la ville où des personnes étaient soignées. À la suite de ce bombardement, huit citoyens ont subi des contusions et des blessures dues à des éclats d'obus, et l'un d'entre eux a été tué", a déclaré le parquet. La frappe qui a touché une mine de charbon a quant à elle fait un mort, a indiqué Ihor Klymenko. "Quatre bâtiments, 19 véhicules et une ligne électrique ont été endommagés. Trente neuf mineurs étaient bloqués sous terre. À l'heure actuelle, tous les mineurs ont été ramenés à la surface", a déclaré le ministre. Une autre personne a trouvé la mort à Kharkiv dans les bombardements russes, selon le gouverneur de la région, Oleh Synehoubov. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations. L'armée de l'air ukrainienne a quant à elle annoncé avoir abattu neuf des dix drones envoyés dans la nuit par les forces russes. Selon un communiqué, ces drones sont de fabrication iranienne et ont été projetés sur plusieurs sites différents. (Reportage de Pavel Polityuk, version française Nicolas Delame et Blandine Hénault)