Ukraine : Des explosions entendues dans la ville de Krementchouk

KYIV, 27 juin (Reuters) - Des explosions ont été entendues mardi dans la ville de Krementchouk, dans le centre de l'Ukraine, après une frappe aérienne russe, a déclaré le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Yuriy Ihnat. "Des explosions ont été entendues à Krementchouk. Nous attendons que les administrations régionales nous informent des conséquences de ces explosions", a-t-il dit à la télévision ukrainienne, ajoutant qu'au moins deux missiles avaient été repérés. Krementchouk abrite une raffinerie de pétrole qui a été attaquée à plusieurs reprises par la Russie depuis son invasion de l'Ukraine l'année dernière. Les autorités ukrainiennes ont déclaré qu'elle n'était plus opérationnelle. (Reportage Anna Pruchnicka et Tom Balmforth, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)