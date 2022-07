Ukraine: Des dizaines de soldats russes tués dans le Sud, selon Kyiv

(Bien lire aux paragraphes 1 et 5 que l'armée ukrainienne a fourni un bilan pour les combats dans le sud de l'Ukraine et non la seule région de Kherson)

par Max Hunder et Pavel Polityuk

ODESSA/KYIV, Ukraine (Reuters) - L'armée ukrainienne a déclaré samedi avoir tué des dizaines de soldats russes et détruit deux dépôts de munitions lors de combats dans le sud de l'Ukraine, notamment dans la région de Kherson, centre de la contre-offensive de Kyiv dans le Sud et zone clé des lignes d'approvisionnement de Moscou.

Le trafic ferroviaire vers Kherson sur le fleuve Dniepr a été interrompu, selon le commandement militaire sud, ce qui pourrait isoler davantage les forces russes à l'ouest du fleuve des approvisionnements de Crimée occupée et de l'est.

Ces dernières semaines, l'Ukraine a utilisé des systèmes de missiles à longue portée fournis par l'Occident pour endommager gravement trois ponts sur le Dniepr, isolant la ville de Kherson et, selon les responsables britanniques de la défense, rendant très vulnérable l'armée russe stationnée sur la rive ouest du fleuve.

Le commandement sud de l'Ukraine a fait état dans un communiqué de plus de 100 soldats russes tués et de sept chars détruits lors des combats de vendredi dans le sud de l'Ukraine. Kherson a été la première grande ville prise par les Russes après l'invasion du 24 février.

Le premier chef adjoint du conseil régional de Kherson, Yuri Sobolevsky, a demandé aux habitants de ne pas s'approcher des dépôts de munitions russes. "L'armée ukrainienne se déchaîne sur les Russes et ce n'est que le début", a-t-il écrit sur l'application Telegram

Le gouverneur pro-ukrainien de la région de Kherson, Dmytro Butriy, a déclaré que le district de Berislav était particulièrement touché. Berislav est situé de l'autre côté de la rivière, au nord-ouest de la centrale hydroélectrique de Kakhovka. "Dans certains villages, pas une seule maison n'est restée intacte, toutes les infrastructures ont été détruites, les gens vivent dans des caves", a-t-il écrit sur Telegram.

Reuters n'a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante. En début de semaine, des responsables de l'administration nommée par la Russie pour diriger la région de Kherson ont rejeté les évaluations occidentales et ukrainiennes de la situation.

Le ministère britannique de la Défense a en outre déclaré samedi que la Russie avait probablement mis en place deux ponts flottants et un système de ferry pour compenser les ponts endommagés par les frappes ukrainiennes.

Les autorités installées par la Russie dans les territoires occupés du sud de l'Ukraine se préparent peut-être à organiser des référendums sur l'adhésion à la Russie dans le courant de l'année et "contraignent probablement la population à divulguer des informations personnelles afin de constituer des listes de vote", a-t-il ajouté.

(Version française Benjamin Mallet, édité par Jean-Stéphane Brosse)