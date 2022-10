Ukraine: Des dizaines de cadavres exhumés dans l'Est du pays, selon les autorités

LYMAN, Ukraine (Reuters) - Les autorités ukrainiennes ont annoncé mardi avoir exhumé des dizaines de corps, dont ceux de civils et d'un enfant d'un an, pour déterminer les causes des décès après le retrait des forces russes de deux villes récemment libérées dans l'Est de l'Ukraine.

"Il s'agit de civils de la région et de nos défenseurs, des militaires des forces armées", a déclaré le gouverneur de la province de Donetsk, Pavlo Kirilenko.

Pavlo Kirilenko a déclaré que les corps de 55 personnes avaient été exhumés, dont des civils.

Le bureau du procureur général a de son côté déclaré que les autorités avaient compté 110 tranchées contenant des tombes, dont certaines pour des enfants, dans un cimetière de la ville de Lyman reprise aux Russes le 1er octobre.

Pavlo Kirilenko a déclaré que les résultats préliminaires sur les 55 corps exhumés ont révélé que les décès résultaient de "blessures par explosifs et par projectiles et de blessures par balles".

"Nous n'excluons pas non plus la torture, en particulier parmi les victimes civiles", a aussi dit le gouverneur, ajoutant que seuls les experts médicaux pourront le dire avec certitude.

Sur un autre site, le bureau du procureur général a déclaré que les forces de l'ordre avaient exhumé 34 corps, dont certains présentaient des signes de mort violente, notamment des blessures par balle, des fractures au niveau des côtes et du crâne et des blessures dues à des mines et des explosifs.

"Les corps calcinés de deux citoyens ont également été retrouvés dans une voiture", a encore déclaré le bureau. "Leur identité est en train d'être établie."

(Reportage Zohra Bensemra et Abdelaziz Boumzar, version française Matthieu Protard)