Ukraine: Des chars américains Abrams livrés d'ici l'automne

par Mike Stone WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis prévoient d'accélérer la livraison des chars lourds d'assaut Abrams à l'Ukraine, a déclaré mardi un représentant du département américain de la Défense, afin de fournir d'ici l'automne prochain ces véhicules considérés comme vitaux par Kyiv pour faire face à l'offensive de la Russie. Washington a opéré un revirement en janvier en annonçant l'envoi de 31 chars de pointe Abrams M1A2, après avoir rejeté pendant des mois cette hypothèse, répondant à une demande de Kyiv et d'alliés occidentaux. Des représentants de l'administration du président américain Joe Biden et une source au fait de la question avaient informé au préalable Reuters d'un changement dans le calendrier de livraison. Les Etats-Unis veulent désormais livrer des chars Abrams M1A1 SA, qui fonctionnent au diesel, comme la majorité de la flotte dont dispose l'Ukraine, a déclaré l'un des représentants. La livraison va être accélérée d'environ un an, selon un assistant parlementaire au fait de la question. S'exprimant devant des journalistes, le porte-parole du Pentagone a déclaré qu'il avait été décidé, "en coordination étroite avec l'Ukraine, de fournir le variant M1A1 du char Abrams, ce qui va nous permettre de raccourcir considérablement les délais de livraison", pour fournir les véhicules d'ici l'automne prochain. Jusqu'alors, le département américain de la Défense n'avait donné aucune précision sur le calendrier de livraison des chars Abrams, se contentant de dire que cela prendrait "des mois". (Reportage Mike Stone; version française Jean Terzian)