Ukraine : Des centaines de combattants de Wagner sont revenus au front

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Plusieurs centaines de combattants du groupe paramilitaire russe Wagner sont revenus combattre dans l'est de l'Ukraine mais n'ont pas un impact significatif sur les lignes de front, a déclaré mercredi un porte-parole de l'armée ukrainienne. Allié de poids de l'armée russe dans l'offensive lancée l'an dernier par Moscou, notamment dans la prise en mai dernier de la ville de Bakhmout, dans l'Est ukrainien, après un siège sanglant de plusieurs mois, le groupe Wagner s'est retiré d'Ukraine à la suite d'un accord avec le Kremlin pour mettre fin à sa mutinerie éclair de juin. Une partie de ses mercenaires avaient alors été autorisés à rejoindre la Biélorussie voisine, alliée de Moscou, pour contribuer à la formation des soldats biélorusses. Depuis la mort du patron de Wagner, l'homme d'affaires Evguéni Prigojine, dans un accident d'avion aux circonstances troubles près de Moscou le 23 août, le Kremlin a entrepris d'exercer un contrôle accru sur le groupe paramilitaire. Certains blogueurs militaires russes ont indiqué que des combattants de Wagner revenaient progressivement en Ukraine. "Nous avons constaté la présence d'au maximum plusieurs centaines de combattants de l'ancien groupe Wagner", a déclaré Sergui Cherevaty, porte-parole du commandement de l'armée ukrainienne dans l'est du pays. Ces combattants, a-t-il ajouté, sont dispersés en différents lieux, ne font pas partie d'une même unité, ne représentent pas une troupe organisée et n'ont pas un impact important. "Il s'agit de vestiges pathétiques. Rien de bon ne les attend ici", a dit le porte-parole. Le conseiller du président ukrainien Volodimir Zelensky a estimé que le groupe Wagner n'existait plus. "Il n'y a désormais plus que d'anciens combattants du groupe terroriste, éparpillés dans toutes les directions", a écrit Mykhailo Podolyak sur le réseau social X (anciennement Twitter). Pour certains, les combattants sont partis en Afrique, d'autres ont été déployés à travers la Russie, et une partie a signé des contrats avec le ministère russe de la Défense pour combattre dans le secteur de Bakhmout, a-t-il ajouté. Les informations signalant le retour en Ukraine de combattants du groupe Wagner sont destinées à masquer le fait que l'armée ukrainienne a repris deux villages près de Bakhmout, a dit le conseiller présidentiel. (Reportage Yuliia Dysa et Dan Peleschuk; version française Jean Terzian, édité par Nicolas Delame)