Ukraine: Des bombardements russes ont détruit l'aéroport de Dnipro selon les autorités ukrainiennes

(Reuters) - L'armée russe a tiré des missiles sur plusieurs infrastructures et bâtiments dimanche dans les régions de Dnipro et de Louhansk, dans respectivement le centre-est et l'est de l'Ukraine, ont déclaré les autorités ukrainiennes, entraînant la destruction d'un aéroport.

Le gouverneur de la région de Dnipro, Valentin Reznitchenko, a indiqué que les services de secours se sont rendus sur un site touché par un bombardement dans la ville de Zvonetsky.

Il a dit qu'un bilan de victimes serait donné ultérieurement.

Sur la messagerie Telegram, Valentin Reznitchenko, a également fait savoir que l'aéroport de Dnipro avait été touché par les bombardements.

"L'aéroport lui-même a été détruit, ainsi qu'une infrastructure à proximité. Et les roquettes volent et volent", a déclaré Valentin Reznitchenko.

Plus tôt dans la journée, il avait indiqué qu'à Dnipro, une personne avait été blessée.

"Dans la nuit, des missiles de haute précision ont détruit la base et le quartier général du bataillon nationaliste de Dnipro à Zvonetsky, qui a également reçu récemment des renforts de mercenaires étrangers", a déclaré pour sa part le ministère russe de la Défense.

Dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, le gouverneur local, Oleh Siniehoubov, a fait état sur Facebook de deux morts et de plusieurs blessés dans la ville de Derhatchi.

"Comme vous pouvez le constater, l'armée russe continue de "se battre" avec la population civile, car elle n'a pas de victoires au front", a dit Oleh Siniehoubov.

Dans la région assiégée de Louhansk, le gouverneur local a indiqué qu'une école et un immeuble ont été touchés par des bombardements.

"Heureusement, (il n'y a) aucune victime", a écrit Serhiy Gaidai sur la messagerie Telegram.

Reuters n'a pas pu vérifier ces informations dans l'immédiat.

(Reportage Natalia Zinets, version française Matthieu Protard)