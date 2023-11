Ukraine : Des blessés dans des frappes russes à Odessa, selon Kyiv

Crédit photo © Reuters

par Iryna et Nazartchuk ODESSA, Ukraine (Reuters) - La Russie a lancé tard dimanche une attaque aérienne majeure contre le port ukrainien d'Odessa, situé au bord de la mer Noire, blessant au moins huit personnes et provoquant des dégâts sur des camions chargés de céréales et sur l'une des principales galeries d'art de la ville, ont déclaré des responsables ukrainiens. Une vingtaine d'immeubles de plusieurs étages et une vingtaine de voitures ont été endommagées lors de l'attaque, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Les défenses aériennes ont abattu 15 des 22 drones "Shahed" de fabrication iranienne et un missile X-59, a indiqué l'armée de l'air. Selon le gouverneur d'Odessa, Oleh Kiper, 15 des drones envoyés par la Russie visaient les infrastructures portuaires de la ville. Des entrepôts et des véhicules spécialisés ont également été endommagés, et des camions transportant des céréales ont pris feu avant que les incendies ne soient rapidement éteints, a-t-il expliqué. La Russie a intensifié ses bombardements sur les ports ukrainiens, dont Odessa, et sur les infrastructures céréalières du pays depuis juillet et la fin de l'accord céréalier en mer Noire. La frappe a également causé d'importants dégâts au Musée des Beaux-Arts d'Odessa, situé dans l'un des plus anciens palais de l'époque tsariste au coeur de la ville. Le musée, qui fête lundi ses 124 ans, abritait quelque 10.000 oeuvres d'art avant la guerre, dont des peintures de certains des artistes russes et ukrainiens les plus connus de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. (Rédigé par Olena Harmash et Lidia Kelly, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)