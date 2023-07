Ukraine : des blessés après des frappes à Lviv

6 juillet (Reuters) - Le maire de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, a annoncé qu'au moins quatre personnes avaient été blessées après que des alertes prévenant de tirs missiles ont été lancées dans la nuit de mercredi à jeudi en Ukraine. "Nous savons pour l'instant que quatre personnes ont été blessées après des tirs de roquettes. Ce nombre évolue et les données sont en train d'être examinées", a écrit Andri Sadovy sur Telegram, ajoutant qu'une personne se trouvait dans un état grave. (Reportage Elaine Monaghan; version française Camille Raynaud)