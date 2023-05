Ukraine: Décès d'un journaliste français dans un bombardement près de Bakhmout

(Reuters) - Le journaliste français Arman Soldin, coordinateur vidéo de l'AFP en Ukraine, a été tué par un tir de roquette russe à Tchassiv Yar, localité située en périphérie de Bakhmout, épicentre de la guerre dans l'Est du pays, a annoncé mardi via Twitter l'agence de presse. Le décès a été rapporté par les collègues d'Arman Soldin en Ukraine, a précisé l'AFP. Il s'agit du troisième journaliste français tué depuis le début de l'offensive lancée par la Russie, le 24 février 2022. "Arman Soldin, 32 ans, était en compagnie de quatre collègues qui sont tous indemnes. Ils étaient avec des militaires ukrainiens lorsqu'ils ont été pris sous la salve de roquettes", a écrit l'AFP sur Twitter. "Journaliste reporter d'images expérimenté précédemment en poste à Londres, Arman était le coordinateur vidéo en Ukraine depuis septembre 2022 et se rendait très régulièrement sur le front. Il faisait partie de notre équipe qui avait couvert les premiers jours de l'invasion russe", a-t-elle ajouté. (Rédigé par Jean Terzian)