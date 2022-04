Ukraine: De puissantes explosions entendues à Kyiv

par Pavel Polityuk et Oleksandr Kozkukhar

KYIV/LVIV, Ukraine (Reuters) - De puissantes explosions ont été entendues à Kyiv aux premières heures de la journée de vendredi, tandis que des sirènes d'alerte ont retenti à travers l'Ukraine alors que les forces ukrainiens et les habitants se préparaient à de nouvelles attaques de la Russie.

Il semble s'agir des plus importantes explosions dans la capitale ukrainienne et ses environs depuis que l'armée russe s'est retirée de la zone plus tôt ce mois-ci en vue d'un redéploiement dans le sud et l'est du pays.

Elles surviennent alors que l'Ukraine a revendiqué avoir provoqué le naufrage du Moskva, le vaisseau amiral de la Russie en mer Noire, à la suite de tirs de missiles. Moscou a confirmé le naufrage du navire.

La marine russe continue de bombarder des villes côtières ukrainiennes dans le cadre de l'offensive lancée le 24 février, présentée par Moscou comme une "opération militaire spéciale" et que les Occidentaux considèrent comme une invasion.

A Marioupol et à Odessa, les habitants se préparaient à de nouvelles attaques, tandis que le président ukrainien Volodimir Zelensky a souligné dans son allocution vidéo quotidienne la volonté de la Russie de frapper la région du Donbass, dans l'est du pays.

La presse ukrainienne n'a rapporté dans l'immédiat aucun dégât après les explosions survenues vendredi matin à Kyiv mais aussi à Kherson, dans le sud, et à Kharkov, dans l'est.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ces informations.

(version française Jean Terzian)