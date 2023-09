Ukraine : de nouvelles vagues de frappes aériennes russes

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - La Russie a mené une nouvelle vague de frappes aériennes et de bombardements en Ukraine dans la nuit de dimanche à lundi, tuant deux personnes dans la région de Kherson, dans le sud du pays, selon des responsables ukrainiens. Le gouverneur de la région, Oleksandre Prokoudine, a déclaré qu'un homme de 72 ans et une femme âgée avaient été tués lors d'une attaque russe et trois autres personnes blessées. Quatre autres personnes ont été blessées lors d'une attaque de drone dans la matinée contre la ville de Beryslav, a-t-il ajouté, accusant la Russie d'avoir "délibérément attaqué un lieu très fréquenté, en larguant des explosifs près de la gare routière locale." Oleh Kiper, gouverneur de la région d'Odessa, a déclaré que le district d'Izmaïl, qui abrite des ports sur le Danube utilisés pour exporter des céréales, avait été la cible d'une attaque de drone. Les dommages subis par les infrastructures portuaires ou céréalières n'ont pas été précisés. Onze drones ont été détruits lors d'attaques dans la région et un centre de loisirs dans la petite ville de Vylkove a été touché, provoquant un incendie qui a rapidement été éteint, a-t-il ajouté. Selon l'armée de l'air ukrainienne, 18 des 24 drones russes ainsi que 17 missiles de croisière ont été abattus sur les régions de Dnipropetrovsk, Poltava et Khmelnitski. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement ces informations. La Russie n'a pas commenté les dernières attaques et dit ne pas viser délibérément les civils. L'Ukraine, qui a lancé une contre-offensive au mois de juin, a indiqué lundi avoir recapturé des territoires à l'est et au sud. Les forces ukrainiennes ont repris deux kilomètres de terre autour de Bakhmout la semaine dernière, selon la vice-ministre de la Défense ukrainienne Hanna Maliar. Dans l'ensemble, l'Ukraine a regagné plus de 260 kilomètres carrés dans le sud au cours de la contre-offensive, a-t-elle précisé. (Reportage Anna Pruchnicka; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)