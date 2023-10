Ukraine : de nouvelles frappes russes sur la ville d'Avdiivka

KYIV, 14 octobre (Reuters) - L'armée russe a poursuivi ses assauts samedi sur la ville d'Avdiivka, dans l'est de l'Ukraine, avec des bombardements si violents que les équipes d'urgence n'ont pas été en mesure de récupérer les morts dans les bâtiments détruits, a déclaré le chef de l'administration militaire de la ville. Il s'agit du cinquième jour consécutif d'assauts sur la ville de la région du Donbass, coeur industriel de l'Ukraine et point central de l'invasion russe. Les combats se sont intensifiés dans d'autres secteurs du front, long de 1.000 km, notamment au nord, où il se sont "considérablement aggravés" ces derniers jours, selon un haut commandant ukrainien. Les habitants d'Avdiivka ont bénéficié d'un rare répit au cours de la nuit mais les attaques ont repris à l'aube, a déclaré Vitaliy Barabash, chef de l'administration militaire. "Ils frappent avec tout ce qu'ils ont. Des tirs en rafale, de l'artillerie, des lance-roquettes multiples, des mortiers et beaucoup d'avions", a déclaré Vitaliy Barabash à la télévision nationale. Toutes les opérations de sauvetage ont été interrompues, a-t-il ajouté, alors que des personnes seraient piégées sous les décombres des bâtiments rasés par les frappes aériennes et les tirs d'artillerie. "Les opérations ne peuvent avoir lieu dans de telles conditions." Il reste à présent 1.620 habitants à Avdiivka qui en comptait 32.000 avant la guerre, a précisé Vitaliy Barabash. Avdiivka, située à 20 km à l'ouest de Donetsk, ville tenue par les Russes, est devenue un symbole de la résistance. Elle a résisté aux attaques en 2014 lorsque les séparatistes soutenus par la Russie se sont emparés de certaines régions de l'est de l'Ukraine et a été sérieusement fortifiée depuis. La contre-offensive ukrainienne, qui dure depuis quatre mois, a fait quelques progrès à la fois dans l'est, près de la ville détruite de Bakhmout, prise par les troupes russes en mai, et dans le sud, où Kyiv espère atteindre la mer d'Azov. Mais les gains se font de manière graduelle. Oleksandr Syrskyi, commandant des forces terrestres ukrainiennes, a rendu visite aux troupes près de Koupiansk, plus au nord. Les forces russes se regroupent après avoir subi des pertes et elles attaquent autour du village de Makiivka et en direction de Koupiansk, a-t-il déclaré. "L'objectif principal de l'ennemi est la défaite d'une partie de nos troupes, l'encerclement de Koupiansk et d'atteindre la rivière Oskil", a dit Oleksandr Syrskyi, cité par une plateforme militaire. Les forces russes mènent des "dizaines" d'assauts chaque jour mais que les troupes ukrainiennes tiennent bon, a ajouté le commandant. De son côté, le gouverneur de la région méridionale de Kherson a déclaré qu'une femme était morte dans le bombardement russe de la ville de Beryslav et que des explosions ont été signalées plus tard dans la ville de Kherson. (Reportage Dan Peleschuk et Ron Popeski ; version française Kate Entringer)