Ukraine : Coupures d'électricité après un tir de missile russe

KYIV, 4 janvier (Reuters) - Une frappe de missile russe contre la ville de Kropivnitsky, dans le centre de l'Ukraine, a tué une personne, endommagé deux installations énergétiques et provoqué des coupures de courant pour les civils et le chemin de fer, ont annoncé jeudi des responsables ukrainiens. L'un des sites touchés était une installation de réparation et de production énergétique, a déclaré l'opérateur du réseau national ukrainien Ukrenergo sur la messagerie Telegram. "Les dégâts n'ont provoqué aucune panne sur le réseau principal", a ajouté Ukrenergo. Une autre installation, dont le type est inconnu et qui est reliée à un autre opérateur énergétique, a été visée par l'attaque. Le ministère ukrainien de l'Énergie a déclaré dans un communiqué séparé que des techniciens travaillaient au rétablissement de l'alimentation électrique des consommateurs domestiques et des chemins de fer coupés à la suite de la frappe. La Russie semble avoir utilisé un missile de type X-59, a déclaré le gouverneur de la région, Andriy Raikovitch, lors d'un point de presse. "Des ouvriers ont été blessés (...) Un ouvrier est malheureusement décédé. C'était juste un mécanicien automobile", a-t-il ajouté. Les données officielles font état d'au moins sept blessés. Andriy Raikovitch a ajouté sur Telegram que toutes ces personnes avaient été touchées par des éclats d'obus. La Russie a intensifié ses attaques contre l'Ukraine au tournant de l'année, lançant des centaines de missiles de différents types et des drones "Shahed" de fabrication iranienne depuis le 29 décembre. L'Ukraine a de son côté lancé une série d'attaques contre la Crimée annexée par Moscou et sur le pont reliant la péninsule à la Russie. Le ministère russe de la Défense a déclaré jeudi que ses forces avaient déjoué une attaque ukrainienne contre des installations russes en Crimée et détruit dix missiles ukrainiens au-dessus de la péninsule. (Reportage Olena Harmash et Yuliia Dysa, version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)