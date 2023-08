Ukraine: Cinq morts dans l'attaque de bâtiments résidentiels dans l'est

Ukraine: Cinq morts dans l'attaque de bâtiments résidentiels dans l'est













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Deux attaques de missile russes ont tué cinq personnes et blessé 31 autres après avoir atteint des bâtiments résidentiels dans la ville de Pokrosvk, située dans la région de Donetsk dans l'Est ukrainien, a déclaré lundi le ministre ukrainien de l'Intérieur, Ihor Klymenko. Les autorités ukrainiennes ont publié des images montrant des rescapés sortant des décombres d'un bâtiment résidentiel de cinq étages fortement endommagé. Quatre civils ont été tués lors de la première attaque puis un représentant des services de secours de Donetsk a été tué lors d'une seconde attaque, a indiqué Ihor Klymenko, ajoutant que les opérations de secours se poursuivaient. Par ailleurs, le secrétaire général de la présidence ukrainienne, Andry Yermak, a signalé deux morts supplémentaires dans des frappes russes contre le village de Krouhliakivka. (Rédaction de Reuters; version française Jean Terzian)