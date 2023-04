Ukraine/Céréales: Lavrov demande une prise en compte des intérêts russes

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a estimé jeudi que rien n'avait été fait pour répondre aux inquiétudes de la Russie concernant l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. La Russie a prévenu à plusieurs reprises que l'accord ne serait pas reconduit au-delà du 18 mai à moins que les Occidentaux ne lèvent les obstacles visant les exportations russes de céréales et d'engrais. Sergueï Lavrov doit rencontrer lundi le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, avec lequel il discutera de l'accord, a par ailleurs annoncé l'ambassadeur russe à l'Onu, Vassili Nebenzia. (Reportage Reuters; version française Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)