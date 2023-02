Ukraine: Borrell favorable à un achat commun de munitions par l'UE

Ukraine: Borrell favorable à un achat commun de munitions par l'UE













Crédit photo © Reuters

MUNICH (Reuters) - Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a exprimé dimanche son soutien à une proposition estonienne d'achat commun de munitions par l'Union européenne (UE), tout en prévenant que cela ne résoudrait pas le besoin urgent de soutien de Kyiv. "Je suis tout à fait d'accord avec la proposition de la Première ministre et nous y travaillons et cela va fonctionner", a-t-il dit lors d'un débat avec la Première ministre estonienne, Kaja Kallas. Ces propos ont été tenus à Munich où se déroule une conférence annuelle sur la sécurité. Josep Borrell réagissait à une proposition de l'Estonie pour une mutualisation des commandes de munitions d'artillerie, qui permettrait en outre d'inciter les entreprises de défense à accroître leurs capacités de production. Il avait toutefois souligné auparavant que des achats communs ne seraient bénéfiques qu'à moyen terme. Pour le moment, les alliés de l'Ukraine doivent rapidement envoyer des fournitures à partir des stocks existants, a-t-il ajouté. "Cette pénurie de munitions doit être résolue rapidement. C'est une question de semaines", a déclaré le chef de la diplomatie européenne. "Il n'est pas possible de résoudre ce problème en recourant à des achats communs (...) parce que tout achat qui arrive sur le marché viendra en fin d'une longue liste de commandes déjà passées par les Etats membres." (Andrew Gray; version française Nicolas Delame et Laetitia Volga)