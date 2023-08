Ukraine : bombardement russe sur la ville de Koupiansk

KYIV (Reuters) - Un homme de 45 ans a été tué et un autre blessé mardi un bombardement des forces russes sur la ville de Koupiansk, dans le nord-est de l'Ukraine, selon les responsables ukrainiens. Cette ville de la région de Kharkiv avait été prise par Moscou peu après son invasion il y a 18 mois, puis reprise par Kyiv en septembre dernier. Koupiansk est de nouveau soumise à des tirs fréquents alors que Moscou tente de riposter dans le nord-est du pays. Certains habitants ont choisi de rester à Koupiansk, mais les autorités régionales ont ordonné l'évacuation obligatoire des civils se trouvant à proximité de la ligne de front, en raison de la situation difficile. Le gouverneur régional, Oleh Synehoubov, a déclaré que l'homme tué mardi était un garde d'une usine de transformation de viande, qui a été touchée par des tirs d'artillerie. Le bureau du procureur général a également rapporté qu'un homme de 67 ans avait été blessé lors de ce bombardement. Reuters n'a pas pu vérifier la situation à Koupiansk, ni les informations en provenance du champ de bataille. Koupiansk comptait environ 27.000 habitants avant la guerre et constitue un centre ferroviaire majeur, à environ 100 km à l'est de la capitale régionale, Kharkiv. Une nouvelle perte de la ville aurait un impact considérable sur l'élan des forces ukrainiennes sur le champ de bataille. Les médias ont fait état d'une réunion tenue ce mois-ci entre les chefs militaires de l'Otan et le général en chef de l'Ukraine pour redéfinir la stratégie militaire de l'Ukraine, qui espère que ses combattants sont parvenus à franchir les défenses russes les plus résistantes dans le sud. L'armée ukrainienne a annoncé que ses troupes avaient enregistré quelques "succès" en avançant en direction du village de Verbove, situé dans la région méridionale de Zaporijjia, sans donner de détails. (Reportage d'Anna Pruchnicka, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)