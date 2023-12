Ukraine : Bombardement russe contre la gare de Kherson

Ukraine : Bombardement russe contre la gare de Kherson













26 décembre (Reuters) - L'armée russe a bombardé la gare ferroviaire de la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, tuant un policier et blessant quatre personnes, a déclaré mardi le ministre ukrainien de l'Intérieur, Ihor Klymenko, via la messagerie Telegram. Environ 140 civils qui se trouvaient à la gare ont été évacués immédiatement par la police, a-t-il indiqué, remerciant les forces de l'ordre pour leur réactivité. "Malheureusement, un lieutenant de police a perdu la vie à cause de ce bombardement (...) Deux autres officiers de police ont été hospitalisés", a dit le ministre. Deux civils ont aussi reçu des soins. L'attaque avait été signalée dans un premier temps par le président ukrainien Volodimir Zelensky, qui avait dit alors que le bilan restait à déterminer. (Rédigé par Ron Popeski; version française Jean Terzian)