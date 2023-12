Ukraine : Bombardement russe à Kherson

Ukraine : Bombardement russe à Kherson













KYIV, 3 décembre (Reuters) - Deux personnes ont été tuées et sept blessées dimanche lors d'un bombardement russe sur la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, où un immeuble résidentiel du centre-ville a été touché, ont déclaré des responsables ukrainiens. Les troupes russes ont abandonné Kherson et la rive Ouest du Dnipro à la fin de l'année dernière, mais ils bombardent régulièrement ces zones depuis leurs positions de la rive Est. Dans un message sur Telegram, l'administration militaire de Kherson a fait savoir que le bombardement du village de Sadove, à l'est de Kherson, avait provoqué la mort d'un homme de 78 ans dans un garage privé. "Il est mort sur le coup des suites d'une explosion", peut-on lire. Selon le gouverneur régional Oleskandr Prokoudine le bombardement de Kherson a tué une âgée qui se trouvait à un arrêt de bus proche d'un immeuble. (Reportage Pavel Polityuk à Kyiv et Elaine Monaghan à Washington ; Version française Elizabeth Pineau )