Ukraine/barrage : "Les organisations humanitaires doivent intervenir immédiatement", dit Zelensky

8 juin (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré mercredi que les organisations humanitaires internationales devaient intervenir immédiatement afin d'apporter de l'aide après la destruction partielle du barrage de Nova Kakhovka, dans le sud de l'Ukraine. Volodimir Zelensky a estimé que toute organisation qui ne se trouvait pas déjà sur place était tout simplement incapable. "Il est nécessaire que les organisations internationales, comme le Comité international de la Croix-Rouge, s'impliquent immédiatement dans les opérations de sauvetage et aident les habitants de la partie occupée de la région de Kherson", a dit le président ukrainien lors de son allocution quotidienne. "Si une organisation internationale n'est pas présente sur place, cela veut dire qu'elle n'existe pas ou qu'elle est incapable". Volodimir Zelensky a déclaré que les personnes se trouvant dans les zones occupées par les forces russes dans le sud de l'Ukraine n'avaient pas accès à l'eau potable, la nourriture, où l'aide médicale, et qu'il était impossible de déterminer combien d'entre elles risquaient de mourir. (Reportage Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar; version française Camille Raynaud)