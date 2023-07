Ukraine: Au moins six morts dans des frappes russes à Kryvyi Rih, dit Kyiv

Crédit photo © Reuters

par Mykhailo Moskalenko KRYVYI RIH, Ukraine (Reuters) - Une attaque de missiles russes mené lundi matin contre la ville de Kryvyi Rih, dans le sud de l'Ukraine, a tué au moins six personnes, dont une fillette âgée de 10 ans et sa mère, et blessé des dizaines d'autres, ont déclaré des représentants ukrainiens. Une vidéo postée par le président ukrainien Volodimir Zelensky montre de la fumée s'échappant d'un trou béant creusé dans le flanc d'un immeuble de neuf étages. Un autre bâtiment de quatre étages est presque entièrement détruit. "Il y a déjà six morts à Kryvyi Rih", a écrit le gouverneur régional, Serhiy Lysak, sur l'application de messagerie Telegram, décrétant une journée de deuil dans la région. Le maire de la ville, Oleksandre Vilkoul, a indiqué qu'une fillette de 10 ans et sa mère âgée de 45 ans faisaient partie des personnes tuées. Une habitante de Kryvyi Rih a déclaré que deux missiles ont survolé son logement peu avant 09h00 du matin. Yevhenia a ajouté s'être précipitée sur les lieux de l'impact après qu'une amie résidant à proximité l'a appelée. "Ce que nous avons vu est purement une horreur, commise par les Russes (...) Ils ont frappé un bâtiment résidentiel", a-t-elle dit. Serhiy Lysak a rapporté que 75 personnes, dont six enfants âgés de 4 à 17 ans, ont été blessées. Près de 150 habitants de l'immeuble visé par l'attaque ont réussi à s'échapper par eux-mêmes, tandis que 30 autres ont dû être aidés par des secouristes, a-t-il ajouté. Vasyl, qui a fui la région de Kherson à cause des attaques russes pour résider à Kryvyi Rih, a déploré que "les mêmes choses commencent à se produire ici". Volodimir Zelensky, natif de la ville industrielle qui comptait quelque 600.000 habitants avant la guerre, a indiqué que les frappes ont touché un bâtiment universitaire et un immeuble résidentiel. "Cette terreur ne nous effraiera pas et ne nous brisera pas. Nous travaillons et nous sauvons notre peuple", a-t-il déclaré sur l'application Telegram. Plus de 350 secouristes ont été impliqués dans les opérations mises en oeuvre pour sauver les personnes coincées sous les décombres, a ajouté le président ukrainien. D'après le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Youri Ihnat, l'attaque semble avoir été menée avec des missiles balistiques. "C'est déjà une espèce de réalité quotidienne génocidaire", a écrit sur le réseau social X, anciennement Twitter, le conseiller de Volodimir Zelensky, Mykhailo Podolyak. La ville de Kherson, devenue une ligne de front dans le sud du pays, a par ailleurs été frappée au moins deux fois dans une attaque distincte. Une attaque de roquettes menée tôt lundi par la Russie a tué un homme âgé de 60 ans et fait quatre blessés, a indiqué l'administration militaire de la région. Un homme âgé de 65 ans qui conduisait sa voiture a été gravement blessé dans une seconde attaque et est décédé lors de son transport à l'hôpital, a indiqué le gouverneur de la région, Oleksandre Prokoudine, sur Telegram. (Reportage Mykhailo Moskalenko à Kryvyi Rih, Pavel Polityuk et Anna Pruchnicka à Kyiv; version française Blandine Hénault, Zhifan Liu et Jean Terzian)