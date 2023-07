Ukraine: Au moins deux morts après des frappes de missiles russes à Kryvyi Rih, selon Kyiv

Ukraine: Au moins deux morts après des frappes de missiles russes à Kryvyi Rih, selon Kyiv













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Deux frappes de missiles russes ont touché lundi matin la ville de Kryvyi Rih, dans le sud de l'Ukraine, tuant au moins deux personnes tandis que d'autres étaient piégées sous les décombres, a annoncé le ministère ukrainien de l'Intérieur. Une vidéo postée par le président ukrainien Volodimir Zelensky montre de la fumée s'échappant d'un trou béant creusé dans le flanc d'un immeuble de neuf étages. Un autre bâtiment de quatre étages est presque entièrement détruit. "Deux personnes sont mortes et environ cinq à sept personnes se trouvent sous les décombres", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Ihor Klymenko, à la télévision. Le bureau du procureur général a indiqué que 25 personnes avaient été blessées, dont quatre enfants. Volodimir Zelensky, dont Kryvyi Rih est la ville natale, a indiqué que les frappes avaient touché un bâtiment universitaire et un immeuble d'habitations. "Cette terreur ne nous effraiera pas et ne nous brisera pas. Nous travaillons et nous sauvons notre peuple", a-t-il déclaré sur l'application Telegram. Le ministère de l'Intérieur a précisé qu'un missile avait frappé un immeuble résidentiel de neuf étages et qu'un autre avait touché un bâtiment de quatre étages faisant partie d'un établissement d'enseignement. "Les services d'urgence sont en train d'éteindre le feu et de fouiller les décombres", a indiqué le ministère dans un communiqué. Une attaque de roquettes perpétrée séparément lundi par la Russie sur la ville de Kherson, au sud de l'Ukraine, a fait un mort et deux blessés, selon le gouverneur de la région Oleksandr Prokoudin. (Reportage Pavel Polityuk; rédigé par Tom Balmforth; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)