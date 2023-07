Ukraine: Au moins 18 blessés après une frappe russe contre Mykolaïv, déclare le gouverneur

(Reuters) - Au moins 18 personnes ont été blessées jeudi dans une frappe russe contre le port ukrainien de Mykolaïv, a annoncé le gouverneur de la région, Vitali Kim. Un immeuble résidentiel de trois étages a été touché dans le centre-ville de Mykolaïv, a indiqué Vitali Kim sur Telegram. Il avait auparavant annoncé que deux personnes avaient été tuées dans l'attaque sans fournir plus de détails. Les autorités d'Odessa ont par ailleurs annoncé que deux personnes avaient été hospitalisées après que des frappes ont endommagé un bâtiment et provoqué un incendie. (Reportage de Reuters; version française Camille Raynaud)