Ukraine : Au moins 16 personnes tuées dans une attaque russe à Kostiantynivka

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Au moins 16 personnes ont été tuées et plus d'une vingtaine d'autres ont été blessées mercredi dans une attaque russe contre la ville de Kostiantynivka dans l'est de l'Ukraine, a déclaré le Premier ministre ukrainien, Denis Chmigal. Dans une déclaration à Reuters, Mykhaïlo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodimir Zelenski, n'a donné aucune autre précision sur cette attaque qui intervient près de la ligne de front. Les médias locaux ont évoqué un tir de missile. S'exprimant sur la messagerie Telegram, Volodimir Zelensky a condamné l'attaque, qui s'est produite le jour d'une visite en Ukraine du secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, précisant qu'elle avait touché un marché, plusieurs commerces et une pharmacie. "Le fléau russe doit être vaincu au plus tôt", a-t-il ajouté. (Reportage Pavel Polityuk, rédigé par Olena Harmash, Blandine Hénault et Nicolas Delame pour la version française, édité par Blandine Hénault)