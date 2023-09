Ukraine : Au moins 16 morts dans une attaque russe à Kostiantynivka

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Au moins 16 personnes ont été tuées et près d'une trentaine d'autres ont été blessées mercredi dans une attaque russe commise contre la ville de Kostiantynivka dans l'est de l'Ukraine au premier jour d'un déplacement du secrétaire d'Etat, Antony Blinken. S'exprimant sur la messagerie Telegram, Volodimir Zelensky a condamné l'attaque, précisant qu'elle avait touché un marché, plusieurs commerces et une pharmacie. Un enfant serait au nombre des victimes, a-t-il dit. "Le fléau russe doit être vaincu au plus tôt", a-t-il ajouté. "Quiconque dans le monde chercherait à trouver le moindre accord avec les Russes fermerait les yeux sur cette réalité. L'audace du diable, la méchanceté effrontée. L'inhumanité la plus complète." Il a ensuite dénoncé lors d'une conférence de presse une attaque délibérée commise contre une "ville paisible". "C'est une attaque de plus de la Fédération russe. Ils ont délibérément visé le marché." Ihor Klimenko, le ministre ukrainien de l'Intérieur, a annoncé que 28 personnes, au moins, avaient été blessées dans l'attaque. Il a en outre diffusé sur Telegram des photos montrant des sauveteurs s'affairant autour de décombres ou évacuant des corps entreposés dans des sacs noirs. Antony Blinken est arrivé mercredi à Kyiv pour une visite de deux jours, la première d'un haut responsable américain depuis le début de la contre-offensive de l'armée ukrainienne. (Reportage Pavel Polityuk, rédigé par Olena Harmash, Nicolas Delame pour la version française, édité par Blandine Hénault)