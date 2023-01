Ukraine: Au moins 11 morts dans des frappes et attaques au drone

par Tom Balmforth et Dan Peleschuk

KYIV (Reuters) - La Russie a mené jeudi une vague d'attaques contre l'Ukraine, tirant des missiles et lançant des drones, qui ont fait au moins 11 morts, endommagé des dizaines de bâtiments et affecté des infrastructures énergétiques dans différentes régions du pays.

Dans la capitale Kyiv, des foules se sont abritées dans les stations de métro quand une sirène d'alerte a retenti, juste avant que les frappes russes visent à nouveau les infrastructures énergétiques, comme c'est le cas depuis octobre dernier.

Moscou a lancé cette salve d'attaques quelques heures après que l'Allemagne et les Etats-Unis ont annoncé l'envoi de chars lourds de combat à l'Ukraine, répondant à une demande de longue date de Kyiv, après d'intenses discussions entre alliés.

Les défenses antiaériennes ukrainiennes ont abattu 47 des 55 missiles russes tirés, parmi lesquels au moins un missile hypersonique Kh-47 Kinjal, a déclaré le commandant de l'armée ukrainienne, Valéri Zaloujny.

Vingt missiles ont été abattus en périphérie de Kyiv, ont rapporté les autorités locales. Un homme a été tué et deux autres personnes ont été blessés après qu'un missile a atteint un bâtiment non résidentiel dans le sud de la capitale.

La Russie assure ne pas cibler de civils dans le cadre de ce qu'elle décrit comme une "opération militaire spéciale" en Ukraine.

Un porte-parole des services d'urgence ukrainiens a déclaré que les attaques menées jeudi avaient fait au total 11 morts, 11 blessés et endommagé 35 bâtiments dans onze régions du pays.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, 24 drones tirés par la Russie ont été abattus par les défenses antiaériennes, a fait savoir l'armée ukrainienne, précisant que 15 de ces drones avaient chuté autour de Kyiv sans faire de dégâts.

Six bombardiers russes Tu-95 ont décollé de la région de Mourmansk, dans le nord-ouest de la Russie, et tiré des missiles, a déclaré le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Iouri Ihnat, à la télévision nationale.

Le Premier ministre ukrainien, Denys Chmyhal, a déclaré que les cibles principales de Moscou étaient les infrastructures énergétiques afin de priver les Ukrainiens "de lumière et de chauffage". "Mais la situation reste sous contrôle pour le système énergétique", a-t-il indiqué via la messagerie Telegram.

Des infrastructures énergétiques ont été endommagées dans le port d'Odessa, dans le sud du pays, selon l'administration militaire locale, sans faire de victimes.

Plusieurs compagnies d'électricité ont annoncé des délestages d'urgence face à cette nouvelle attaque.

Le ministre de l'Energie, German Galouchtchenko, a déclaré que les régions de Kyiv, Odessa et Vinnytsia étaient les plus affectées par des pannes.

La Russie, qui a envahi l'Ukraine en février 2022, mène depuis octobre une campagne de bombardements visant les infrastructures stratégiques du pays afin de le priver d'électricité, d'eau courante et de chauffage pendant l'hiver.

(Reportage Aleksandar Vasovic, Olena Harmash, Dan Peleschuk, Sergiy Karazy et Ivan Lyubysh-Kirdey, version française Jean-Stéphane Brosse et Jean Terzian, édité par Matthieu Protard, Blandine Hénault et Bertrand Boucey)